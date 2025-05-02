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Взял «тачку» покататься: школьник на «Семерке» брата устроил жесткое ДТП под Иркутском

Под Иркутском три человека на Семерке попали в серьезное ДТП.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Под Иркутском в деревне Галки 16-летний подросток взял авто старшего брата. Видимо, он вместе с приятелями решил погонять на «Семерке» по деревенским дорогам, только вот не справился с управлением. Страшное ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Отечественное авто вынесло на обочину, затем развернуло и машина вылетела на встречку. Перевернулась и врезалась в столб.

— В результате происшествия понадобилась помощь врачей пассажирам транспортного средства: 17-летней девушке и 21-летнему парню, — сообщили в прокуратуре Иркутской области.

Машина превратилась в груду металла. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщили в Госавтоинспекции региона, 16-летний водитель сбежал сразу после ДТП, но его уже поймали. Парень рассказал, что после аварии он выпил алкоголь.

— «Семерка», принадлежащая старшему брату нарушителя, помещена на специализированную площадку, — поделились инспекторы.

Школьника привлекли к административной ответственности. Сейчас разбирательство взяла на контроль районная прокуратура. Работники ПДН также уведомлены о произошедшем.