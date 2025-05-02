Взял «тачку» покататься: школьник на «Семерке» брата устроил жесткое ДТП под Иркутском

Под Иркутском в деревне Галки 16-летний подросток взял авто старшего брата. Видимо, он вместе с приятелями решил погонять на «Семерке» по деревенским дорогам, только вот не справился с управлением. Страшное ДТП попало на камеру видеонаблюдения. Отечественное авто вынесло на обочину, затем развернуло и машина вылетела на встречку. Перевернулась и врезалась в столб.