В Москве возбудили дело о госизмене в отношении россиянина Силаева

«Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — следует из судебной картотеки.
Ранее районный суд санкционировал арест жителя столицы Дмитрия Филипова.
Новые фигуранты дела о госизмене пока не обжаловали избранную в отношении них меру пресечения. Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали. Какое решение принял суд по делу Силаева, также неизвестно.
Как сообщалось, в начале 2024 года Филипова задержали за нецензурную брань и неподчинение сотрудникам полиции, которые прибыли по вызову сотрудников магазина «Красное и Белое». Лефортовский суд Москвы назначил ему административный арест 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Как говорится в материалах дела об административном правонарушении, которые есть в распоряжении ТАСС, Филипов признал вину частично. Спустя почти три месяца его задержали и вменили тяжкое преступление, за совершение которого арестованному москвичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.