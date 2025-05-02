В Москве возбудили дело о госизмене в отношении россиянина Силаева

Как сообщалось, в начале 2024 года Филипова задержали за нецензурную брань и неподчинение сотрудникам полиции, которые прибыли по вызову сотрудников магазина «Красное и Белое». Лефортовский суд Москвы назначил ему административный арест 15 суток, признав его виновным в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ). Как говорится в материалах дела об административном правонарушении, которые есть в распоряжении ТАСС, Филипов признал вину частично. Спустя почти три месяца его задержали и вменили тяжкое преступление, за совершение которого арестованному москвичу грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.