В Ростове-на-Дону водитель при перестроении спровоцировал ДТП с пострадавшим

В Ростове-на-Дону произошло ДТП из-за опасного перестроения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП произошло 30 апреля около 17:10.
По предварительным данным, 34-летний водитель Hyundai Accent при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся в крайнем правом ряду Nissan Juke под управлением 39-летней женщины.
Столкновение произошло при попутном движении. Водитель Nissan получила травмы и была доставлена в больницу. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей соблюдать правила дорожного движения.
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