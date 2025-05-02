Через границу Казахстана пытались провести наркотики, оружие и миллиарды

В акватории Каспия также были выявлены 90 случаев браконьерства. В ходе операций были изъяты 41 плавательное средство и более 118 километров браконьерских сетей. Для восстановления экосистемы региона было выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу Казахстана.