Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые боевики направили в сторону регионов России. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили представители Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.
Известно, что 89 вражеских БПЛА ликвидировано над территорией Республики Крым, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Орловской области, по одному один — над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.
Как KP.RU писал ранее, российские военные нанесли удар по скоплению киевских боевиков в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики ВСУ, которые ранее бежали из Курской области.