Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России

Известно, что 89 вражеских БПЛА ликвидировано над территорией Республики Крым, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Орловской области, по одному один — над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.