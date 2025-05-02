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Минобороны: За ночь силы ПВО уничтожили 121 дрон ВСУ над регионами России

89 вражеских беспилотников за ночь ликвидированы над Крымом, 23 над акваторией Черного моря.
Источник: Комсомольская правда

За минувшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 121 дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые боевики направили в сторону регионов России. Об этом в пятницу, 2 мая, сообщили представители Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Известно, что 89 вражеских БПЛА ликвидировано над территорией Республики Крым, 23 — над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Краснодарского края, два — над территорией Орловской области, по одному один — над акваторией Азовского моря, Брянской и Белгородской областями.

Как KP.RU писал ранее, российские военные нанесли удар по скоплению киевских боевиков в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики ВСУ, которые ранее бежали из Курской области.