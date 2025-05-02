Силы ПВО уничтожили за ночь 121 украинский БПЛА на территории РФ

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак более 120 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 89 беспилотников ВСУ над Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью.
Еще по одному дрону сбито над, Белгородской и Брянской областями.
Также сообщается об уничтожении 23 БПЛА над Черным морем и одного — над Азовским.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном пострадавшем в результате атаки украинских дронов на село Званное.