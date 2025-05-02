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Силы ПВО уничтожили за ночь 121 украинский БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над Крымом, Кубанью, Белгородской, Брянской и Орловской областями, а также над Азовским и Черным морями.
Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак более 120 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 89 беспилотников ВСУ над Крымом, четыре — над Краснодарским краем, два — над Орловской областью.

Еще по одному дрону сбито над, Белгородской и Брянской областями.

Также сообщается об уничтожении 23 БПЛА над Черным морем и одного — над Азовским.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил об одном пострадавшем в результате атаки украинских дронов на село Званное.