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Над Россией сбили 121 беспилотник ВСУ

За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 121 беспилотник ВСУ. Информацию об этом опубликовало Минобороны РФ.

89 дронов были уничтожены в небе над Крымом, сообщает МО РФ.

За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 121 беспилотник ВСУ. Информацию об этом опубликовало Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщается в telegram-канале ведомства. Больше всего дронов было сбито в небе над Крымом — 89.

23 БПЛА ВСУ были ликвидированы над акваторией Черного моря. Атакам беспилотников также подверглись Краснодарский край, Азовское море, Орловская, Брянская и Белгородская области.