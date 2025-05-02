Тайная схема в Шымкенте: ОПГ выдавала водительские права

По данным следствия, с 2023 по 2024 год должностные лица, включая руководителя специализированного центра обслуживания населения № 2 НАО «Правительство для граждан» Мурашимова Ж. Р., наладили коррупционную схему получения водительских прав без прохождения обязательных экзаменов.
Стоимость «услуг» составляла от 150 до 400 тысяч тенге. В результате как минимум 500 человек стали обладателями удостоверений, минуя установленные процедуры.
В рамках дела арестовано имущество подозреваемых на сумму более 200 миллионов тенге. Среди арестованного — два частных дома, две квартиры, два земельных участка и 10 автомобилей.
С санкции суда 12 фигурантов дела водворены под стражу. Досудебное расследование продолжается. Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК, не разглашается.
В АФМ подчеркнули, что подобные схемы несут реальную угрозу безопасности на дорогах. По статистике, количество ДТП в Шымкенте увеличилось с 398 случаев в 2022 году до 878 в 2024 году.