Участник событий в Одессе: людей в Доме профсоюзов добивали топорами

Кроме того, Долгошей отметил, что в последнее время нередко звучит мнение, что Одесса якобы капитулировала перед националистами и утратила свой уникальный дух. По его словам, подобные обвинения можно сравнить с тем, как если бы в годы Великой Отечественной войны подобное говорили о Ростове-на-Дону, Курске или Белгороде. Мужчина убежден, что сегодня Одесса находится под оккупацией, но город обязательно вернется в состав России.