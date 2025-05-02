При пожаре в США погибла автор песни из фильма «Бестолковые» Джилл Собьюл

Американская певица и композитор Джилл Собьюл, которая стала автором сатирической композиции «Супермодель», использованном в музыкальном сопровождении к фильму «Бестолковые» (1995), погибла в результате пожара в пригороде Миннеаполиса (штат Миннесота), сообщил её менеджер Джон Портер.
Женщине было 66 лет. Тело погибшей обнаружили полицейские, которые прибыли на место после сигнала о происшествии. Отмечается, что пожар затронул весь дом.
«Я надеюсь, что ее музыка, память и наследие будут жить и вдохновлять других», — сказал Портер, комментируя гибель певицы.
Его слова процитировал еженедельник Variety.
Собьюл родилась в Денвере в 1959 году. За свою музыкальную карьеру она выпустила 12 альбомов. Певица также сыграла роли в нескольких фильмах. В последующие годы Собьюл работала над театральными и телевизионными проектами.