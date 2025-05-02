В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

В украинской столице Киеве второй раз в течение ночи объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из оповещения на онлайн-картах министерства цифровой трансформации Украины.
Сирены воздушной тревоги также звучат в Житомирской и Киевской областях страны.
Уточняется, что жителей Киева оповестили в 6:41 по московскому времени. В Житомирской области тревога начала звучать с 5:06 (мск), а в Киевской — с 2:29 (мск).
Сообщений о взрывах и ударах по украинским военным объектам не поступало.
Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по бойцам и технике ВСУ в районе аэропорта Борисполя.