Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве второй раз за ночь объявлена воздушная тревога

Сирены воздушной тревоги звучат в Житомирской и Киевской областях Украины.

Источник: Аргументы и факты

В украинской столице Киеве второй раз в течение ночи объявили воздушную тревогу. Об этом стало известно из оповещения на онлайн-картах министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены воздушной тревоги также звучат в Житомирской и Киевской областях страны.

Уточняется, что жителей Киева оповестили в 6:41 по московскому времени. В Житомирской области тревога начала звучать с 5:06 (мск), а в Киевской — с 2:29 (мск).

Сообщений о взрывах и ударах по украинским военным объектам не поступало.

Накануне координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе ВС РФ по бойцам и технике ВСУ в районе аэропорта Борисполя.