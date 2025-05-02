Владелицу квартиры осудили за смерть квартиранта из-за утечки газа в Шымкенте

Как сообщили в суде, подсудимая сдала квартиру без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности. В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, что привело к утечке газа. Арендатор погиб от отравления угарным газом.