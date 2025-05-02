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Владелицу квартиры осудили за смерть квартиранта из-за утечки газа в Шымкенте

Шымкент. 2 мая. КазТАГ — В Шымкенте арендодатель впервые привлечен к уголовной ответственности за нарушение требований безопасности при сдаче жилья, повлекшее гибель человека, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

«В Шымкенте впервые к уголовной ответственности привлечен арендодатель за нарушение требований безопасности при сдаче жилья», — говорится в сообщении.

Как сообщили в суде, подсудимая сдала квартиру без согласования с газовой службой и без соблюдения норм газобезопасности. В помещении отсутствовали системы газового контроля и воздухообмена, что привело к утечке газа. Арендатор погиб от отравления угарным газом.

18 апреля суд признал женщину виновной по статье 306 (Нарушение требований безопасности при ведении работ) УК РК и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно с установлением пробационного контроля.

«Этот случай стал важным прецедентом: если сдаешь жилье и получаешь доход, обязан обеспечить безопасность арендаторов. Безответственное отношение влечет тяжкие последствия и уголовную ответственность», — добавили в генпрокуратуре.