Казахстанка не приготовила обед мужу и была избита шваброй

«Подсудимый 23 февраля 2025 года примерно в 16:40 по месту жительства в ходе словесной ссоры со своей законной супругой на почве того, что последняя не приготовила обед, в состоянии гнева нанес ей несколько сильных ударов по обеим рукам деревянной шваброй, причинив ей умышленное легкое телесное повреждение», — установил суд.