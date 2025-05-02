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Валюту на $4 млн пытались незаконно ввезти в Казахстан

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. Валюту на сумму свыше 2,1 миллиарда тенге (4 миллиона долларов) пытались незаконно ввезти в Казахстан через границу.

Источник: Sputnik.kz

В апреле Пограничная служба КНБ выявила 176 таких фактов. Пытались ввезти в страну и другие незаконные продукты и предметы:

  • наркотических средств — 37 фактов;
  • оружия, боеприпасов — 92 факта;
  • ГСМ — 357 фактов.

А также товары народного потребления — 793 факта на общую сумму более 3 миллиардов тенге (5,8 миллионов долларов).

В целом, привлечено к ответственности 4 323 нарушителей законодательства Казахстана, из которых 3 565 иностранных граждан. Предотвращено 1 455 фактов незаконного перемещения через госграницу.

В акватории Каспия пресечено 90 фактов браконьерства, в естественную среду обитания выпущено 617 экземпляров рыб осетровых пород и девять голов каспийских тюленей, занесённых в Красную книгу.

Изъято средств незаконного лова:

  • плавательных средств — 41 единиц;
  • орудий браконьерского лова — более 118 км сетей.

Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 1,9 миллиардов тенге (3,7 миллиона долларов).

Материалы по этим фактам направлены в правоохранительные и судебные органы для привлечения нарушителей к ответственности, отметили в КНБ.