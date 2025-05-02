Военные аналитики: ВСУ готовят высадку десанта в Крыму

Так, по предварительным данным, в планах нанести два удара: вспомогательный — в направлении Межводного и Котовского, основной — в Евпатории и Новоозерного. Также Михаил Звинчук отметил, что не стоит обращать внимания на малое количество бойцов ВСУ в регионе. Основная цель противника — демонстрация своих возможностей и создание хаоса в Крыму. Для подобного, по словам блогера, много ресурсов не требуется.