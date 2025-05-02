В Башкирии на трассе М-7 столкнулись три фуры. Машины врезались друг в друга паровозиком, два человека пострадали.
Как сообщили в Госавтоинспекции РБ, ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло в Дюртюлинском районе. 63-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Даф», двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, допустил наезд на стоящий впереди грузовой автомобиль «Фав», который от сильного удара наехал на стоящий впереди КамАЗ.
В результате ДТП водитель «Даф» и его пассажир госпитализированы. ПО факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.
Отметим, что по данным МЧС по РБ, пострадавших пришлось извлекать спасателям при помощи гидравлического инструмента. Медиками они доставлены в больницу. Состояние оценивается врачами как тяжелое.