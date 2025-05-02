В Башкирии на трассе М-7 столкнулись три фуры

Как сообщили в Госавтоинспекции РБ, ДТП с участием трех грузовых автомобилей произошло в Дюртюлинском районе. 63-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «Даф», двигаясь со стороны Москвы в направлении Уфы, допустил наезд на стоящий впереди грузовой автомобиль «Фав», который от сильного удара наехал на стоящий впереди КамАЗ.