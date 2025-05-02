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В Уральске умер ребенок, которого ударило током на подстанции

АСТАНА, 2 мая — Sputnik. В Уральске умер 10-летний мальчик, которого ударило током на подстанции.

Источник: Пресс-служба акима Туркестанской области

Вечером 30 апреля он играл с мячом возле дома. По словам очевидцев, когда дети играли во дворе, мяч застрял в проводах электроподстанции. Один из мальчиков хотел достать его, и пострадал.

Ребенок 2015 рождения получил удар током на крыше электроподстанции, сообщили накануне в полиции региона.

Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Ожоги тела — 95%, четвертой степени, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

2 мая стало известно, что он скончался. Полиция начала расследование, возбуждено уголовное дело.

Это не первый подобный случай, когда дети получают ожоги на трансформаторных станциях Западно-Казахстанской области. В 2002-м 4-летнему мальчику из Жангалинского района пришлось ампутировать обе руки.

Он получил удар током на станции, где стояла трансформаторная будка. Тогда четверо детей играли на улице, после получения ожогов ребенка доставили в областную детскую больницу на лечение. Тогда неравнодушные люди собирали ему средства на протезы.