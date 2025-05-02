Боец штурмовой бригады рассказал, остались ли в Курской области ВСУшники

В Курской области военные ВСУ оказывают армии РФ лишь очаговое сопротивление.
Украинские военные оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах освобожденной 26 апреля Курской области. На данный момент в регионе остается не более взвода противника — до 45 человек, однако они действуют разрозненно. Об этом сообщил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным «Баркас».
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«Противника осталось порядка до взвода. Где-то они по лесу, можно так сказать, ходят, непонятно, чем занимаются», — заявил «Баркас». Его слова передает ТАСС.
Кроме того, боец отметил, что противник оказывает очаговое сопротивление, которое не представляет для ВС РФ серьезной угрозы. При этом российская армия действует в плановом режиме: выявляет позиции ВСУ, наносит им огневое поражение, проводит дополнительную разведку и приступает к зачистке территорий.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отдельные группы солдат ВС Украины продолжают скрываться в подвалах в Курской области и просят эвакуации. Кроме того, глава государства поддержал идею создания мемориала в память о волонтерах, которые погибли, помогая местным жителям.