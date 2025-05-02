Боец штурмовой бригады рассказал, остались ли в Курской области ВСУшники

Украинские военные оказывают лишь очаговое сопротивление в приграничных районах освобожденной 26 апреля Курской области. На данный момент в регионе остается не более взвода противника до 45 человек, однако они действуют разрозненно. Об этом сообщил командир 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ с позывным Баркас .