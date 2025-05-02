В Самаре отключат холодную воду в некоторых домах 2 и 7 мая: список адресов

Сегодня, второго мая, в городе Самара запланировано проведение ремонтных мероприятий на системах холодного водоснабжения, что предполагает вероятность временного прекращения подачи воды.
Поэтому коммунальное предприятие «РКС-Самара» рекомендует жителям сделать запасы необходимого объема воды заблаговременно.
Работы повлияют на обеспечение холодным водоснабжением жителей ряда улиц и адресов: — второй переулок между улицами Горная и Речная;— улица Дачная, номер пять (возможно временное прекращение подачи ХВС также по адресам Дачная, номера 17а и 5а); улица Победы, номер 87 (может временно отсутствовать вода и по соседним адресам: Победа, номера 84, 86, 87); улица Демократическая, 6 (также возможно отключение ХВС на улицах Демократическая, номера четыре, шесть, двенадцать и четырнадцать).
Перечень адресов, потенциально испытывающих временные неудобства, может обновляться в зависимости от хода ремонтно-технических мероприятий.
Дополнительно сообщается, что 7 мая текущего года в дневное время суток планируется проведение профилактических мероприятий на трубопроводах ХВС, что приведет к прекращению подачи холодной воды с десяти утра до восьми вечера.
Работы затронут следующие адреса: улица Минская, дома по нечетной стороне с 27-го по 39-й. Улица Черемшанская: дома 137 и 145; улица Нагорная, дома 132, 134 и 136.
Основной целью профилактических мероприятий станет замена неисправных элементов запорно-регулирующей арматуры на сети водоснабжения по улице Минской.
Коммунальщики просят жителей указанных домов подготовиться и создать необходимые запасы воды на указанный временной промежуток.
Холодное водоснабжение должно возобновиться в полном объеме в преддверии праздничных выходных, посвящённых Дню Победы.
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