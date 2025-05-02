В Самаре отключат холодную воду в некоторых домах 2 и 7 мая: список адресов

Работы повлияют на обеспечение холодным водоснабжением жителей ряда улиц и адресов: — второй переулок между улицами Горная и Речная;— улица Дачная, номер пять (возможно временное прекращение подачи ХВС также по адресам Дачная, номера 17а и 5а); улица Победы, номер 87 (может временно отсутствовать вода и по соседним адресам: Победа, номера 84, 86, 87); улица Демократическая, 6 (также возможно отключение ХВС на улицах Демократическая, номера четыре, шесть, двенадцать и четырнадцать).