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Пассажирский поезд въехал в стадо коров в Витебской области

Поезд столкнулся с коровами ночью в Шумилинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская железная дорога сообщила о ДТП с пассажирским поездом, произошедшем на Витебщине.

Жесткая авария произошла в темное время суток на перегоне «Оболь — Глушанино», что в Шумилинском районе. Как сообщается, примерно в 22.53 часа пассажирский поезд Витебск-Минск (№ 626) въехал в стадо коров.

В момент аварию в поезде ехали 85 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал. Однако серьезное ДТП вызвало задержку состава примерно на полтора часа.

Кроме того, после аварии БЖД приняла меры, чтобы организовать доставку пассажиров к местам назначения.