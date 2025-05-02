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Губернатор Владимиров: в Ставропольском крае была объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил жителей региона о беспилотной опасности утром в пятницу, 2 мая. Соответствующее заявление глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Ставропольского края, сообщил губернатор.

«Уважаемые земляки! На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность. Следите за передаваемыми сообщениями», — написал Владимиров, ответив, что за помощью можно обратиться по единому номеру экстренных служб — «112».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за минувшую ночь над регионами РФ был ликвидирован 121 украинский беспилотник самолетного типа. Причем 89 вражеских дронов были сбиты над Крымом.