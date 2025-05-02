Судно с гуманитарным грузом для сектора Газа начало тонуть после атаки БПЛА

В 17 километрах от берегов Мальты тонет судно коалиции Флотилия свободы с гуманитарным грузом для сектора Газы на борту. Это произошло после атаки беспилотника. На судне находится 30 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.