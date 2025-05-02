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Судно с гуманитарным грузом для сектора Газа начало тонуть после атаки БПЛА

В 17 километрах от берегов Мальты тонет судно коалиции Флотилия свободы с гуманитарным грузом для сектора Газы на борту. Это произошло после атаки беспилотника. На судне находится 30 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.

Рядом с Мальтой тонет судно с гуманитарным грузом (архивное фото).

В 17 километрах от берегов Мальты тонет судно коалиции «Флотилия свободы» с гуманитарным грузом для сектора Газы на борту. Это произошло после атаки беспилотника. На судне находится 30 человек, сообщил телеканал CNN со ссылкой на пресс-атташе флотилии Ясемин Аджар.

«Судно с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты и тонет в результате атаки беспилотника», — передает телеканал слова Аджар. После этого на борту судна вспыхнул пожар и был подан сигнал бедствия.

Отмечается, что на судне находится 30 правозащитников из разных стран. К месту происшествия из Южного Кипра была направлена спасательная лодка. Самой «Флотилии свободы» не удается связаться с командиром судна.