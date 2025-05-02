Командир 11-й бригады ВДВ рассказал о звонке Путина

«Вызвал на связь верховный главнокомандующий, поблагодарил за проделанную работу лично состав бригады, за успешное выполнение задач, за завершение курской операции, за наши боевые будни. Передал благодарности для всего личного состава. Звонок был неожиданный», — заявил Баркас. Его слова приводит РИА Новости. Он добавил, что звонки от главы государства случаются крайне редко, особенно когда находишься на линии фронта.