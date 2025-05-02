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Звонили лжеброкеры, банкиры и силовики: как жители Иркутской области за месяц лишились 150 миллионов рублей

В Иркутской области предприниматель отдал аферистам более 11 миллионов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Схемы старые, а жертвы новые. Апрель 2025 года принес жителям Иркутской области колоссальные финансовые потери — 160 человек перевели аферистам около 150 миллионов рублей. Лидером среди мошеннических схем остаются «выгодные инвестиционные предложения», с помощью которых 36 жителей региона лишились более 51 миллиона рублей.

— Больше всех денег потерял 41-летний предприниматель из Нижнеилимского района. Мужчина перевел на счета лжеброкеров 11 миллионов 370 тысяч рублей, — поделились в ГУ МВД Иркутской области.

Не менее коварной оказалась схема с псевдосиловиками — 30 жителей области, включая 70-летнюю женщину, потеряли в общей сложности 30 миллионов рублей.

Третье место занимают звонки от фальшивых банковских работников. 22 человека, среди которых 72-летняя жительница Усолья-Сибирского, лишились 20 миллионов рублей, переведя деньги на так называемые «безопасные счета».