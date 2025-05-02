Звонили лжеброкеры, банкиры и силовики: как жители Иркутской области за месяц лишились 150 миллионов рублей

Схемы старые, а жертвы новые. Апрель 2025 года принес жителям Иркутской области колоссальные финансовые потери — 160 человек перевели аферистам около 150 миллионов рублей. Лидером среди мошеннических схем остаются «выгодные инвестиционные предложения», с помощью которых 36 жителей региона лишились более 51 миллиона рублей.