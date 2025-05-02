Меняйло: В Северной Осетии введён режим беспилотной опасности

Как писал KP.RU, за минувшую ночь над несколькими регионами Российской Федерации были ликвидированы 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего вражеских дронов перехватили над Республикой Крым, 23 — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.