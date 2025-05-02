Меняйло: В Северной Осетии введён режим беспилотной опасности

В Северной Осетии утром в пятницу, 2 мая, была объявлена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в Telegram-канале сообщи глава региона Сергей Меняйло.
«Работает Оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — написал Меняйло.
Накануне опасность атаки БПЛА была также объявлена в Ставропольском крае, о чем сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
Как писал KP.RU, за минувшую ночь над несколькими регионами Российской Федерации были ликвидированы 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего вражеских дронов перехватили над Республикой Крым, 23 — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.