Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меняйло: В Северной Осетии введён режим беспилотной опасности

Угроза атаки беспилотников введена в Северной Осетии утром 2 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Северной Осетии утром в пятницу, 2 мая, была объявлена угроза атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом в Telegram-канале сообщи глава региона Сергей Меняйло.

«Работает Оперативный штаб. Прошу сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации», — написал Меняйло.

Накануне опасность атаки БПЛА была также объявлена в Ставропольском крае, о чем сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

Как писал KP.RU, за минувшую ночь над несколькими регионами Российской Федерации были ликвидированы 121 украинский беспилотник самолетного типа. Больше всего вражеских дронов перехватили над Республикой Крым, 23 — над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.