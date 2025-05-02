В Иркутской области подросток угнал машину брата и устроил серьезное ДТП

В Иркутской области несовершеннолетний стал виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. После аварии подросток попытался скрыться, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Инцидент попал на камеру уличного наблюдения, установленную на одном из частных домов. Выяснилось, что 16-летний школьник угнал автомобиль ВАЗ-2107, принадлежавший его старшему брату.
Находясь за рулем, он потерял контроль над управлением. Машина перевернулась и столкнулась с опорой линии электропередач.
«В результате ДТП пассажиры автомобиля получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Это 17-летняя девушка и 21-летний парень», — сообщили в ГИБДД.
После аварии подросток сбежал, однако его быстро нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов. С его слов, после происшествия он употребил алкоголь.
Накануне в Японии автомобиль влетел в группу школьников. Травмы получили семь детей.