Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области подросток угнал машину брата и устроил серьезное ДТП

В результате ДТП в Иркутской области серьезные травмы получили 17-летняя девушка и 21-летний парень.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области несовершеннолетний стал виновником дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. После аварии подросток попытался скрыться, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Инцидент попал на камеру уличного наблюдения, установленную на одном из частных домов. Выяснилось, что 16-летний школьник угнал автомобиль ВАЗ-2107, принадлежавший его старшему брату.

Находясь за рулем, он потерял контроль над управлением. Машина перевернулась и столкнулась с опорой линии электропередач.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Это 17-летняя девушка и 21-летний парень», — сообщили в ГИБДД.

После аварии подросток сбежал, однако его быстро нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов. С его слов, после происшествия он употребил алкоголь.

Накануне в Японии автомобиль влетел в группу школьников. Травмы получили семь детей.