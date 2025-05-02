Экс-министр ЖКХ Свердловской области Смирнов планирует уйти на СВО

Пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов занимал с 2011 года. В середине января этого года он уволился по собственному желанию, затем стало известно о его задержании. В суде он сообщил прессе, что его задержали в реанимации, Смирнов находился в кардиоцентре.