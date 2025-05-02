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Экс-министр ЖКХ Свердловской области Смирнов планирует уйти на СВО

Экс-министр ЖКХ Свердловской области Смирнов собрался на СВО.

Источник: Комсомольская правда

Бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что планирует уйти на службу в зону СВО. Напомним, 24 января экс-министра отправили в СИЗО. На 57-летнего Николая Смирнова завели уголовное дело по 6-й части статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

О желании экс-министра отправиться на службу в зоне проведения Спецоперации сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

— Соответствующее ходатайство Смирнова рассматривается, окончательного решения нет, — передает издание слова осведомленного источника.

Пост министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов занимал с 2011 года. В середине января этого года он уволился по собственному желанию, затем стало известно о его задержании. В суде он сообщил прессе, что его задержали в реанимации, Смирнов находился в кардиоцентре.