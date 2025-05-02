В небе над Россией уничтожено свыше сотни украинских дронов: карта атаки БПЛА на 2 мая

В ночь на 2 мая на территории полуострова была зафиксирована масштабная атака БПЛА. Жители Севастополя, Евпатории, Феодосии и Симферополя сообщали о взрывах, раздававшихся в небе над городами. По имеющейся информации, атака стартовала примерно в 00:40 по московскому времени. В итоге в течение прошедшей ночи силами средств противовоздушной обороны было ликвидировано 89 дронов ВСУ, сообщает МО РФ. Из-за атак украинских дронов движение по Крымскому мосту было приостановлено. Отмечается, что там была зафиксирована самая протяженная за последнее время 13-километровая пробка — там скопилось около трех тысячи автомобилей со стороны Краснодарского края. Очередь скопилась из-за машин, прибывших на майские праздники.