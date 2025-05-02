Женщину, осквернившую мемориал героев ВОВ, задержали во Владивостоке

37-летнюю местную жительницу взяли под стражу за нанесение повреждений памятнику бойцам-землякам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.
По предварительным данным, инцидент произошел 1 мая 2025 года в поселке Заводской, где женщина испортила монумент красками, оставив на нем посторонние рисунки. После проведенной проверки следователи направили ходатайство в суд о выборе меры пресечения для подозреваемой.
Действия женщины квалифицированы правоохранительными органами как уголовное преступление, максимальное наказание за которое составляет пять лет лишения свободы. Причины поступка пока остаются неизвестными.