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Женщину, осквернившую мемориал героев ВОВ, задержали во Владивостоке

Во Владивостоке задержали женщину, обвиняемую в осквернении мемориала погибших воинов Великой Отечественной войны, сообщает Следком Приморья.

Источник: ГУ МВД

37-летнюю местную жительницу взяли под стражу за нанесение повреждений памятнику бойцам-землякам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, инцидент произошел 1 мая 2025 года в поселке Заводской, где женщина испортила монумент красками, оставив на нем посторонние рисунки. После проведенной проверки следователи направили ходатайство в суд о выборе меры пресечения для подозреваемой.

Действия женщины квалифицированы правоохранительными органами как уголовное преступление, максимальное наказание за которое составляет пять лет лишения свободы. Причины поступка пока остаются неизвестными.