В Приморье за сутки произошло больше 100 пожаров

Кроме того, отмечены отдельные случаи возгорания объектов недвижимости. Так, на улице Шишкина во Владивостоке произошло возгорание гаража. Причиной стало воспламенение резиновой лодки и автомобильных покрышек внутри помещения. Площадь горения составила около 18 квадратных метров. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС огонь был своевременно локализован и устранён.