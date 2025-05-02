В Приморье за сутки произошло больше 100 пожаров

За прошедшие сутки на территории Приморского края зарегистрировано 117 случаев пожаров различной степени сложности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Приморского края.
Сотрудники МЧС были привлечены к ликвидации огня в 39 случаях, среди которых преобладали пожары, вызванные неконтролируемым сжиганием мусора и сухой растительности.
Кроме того, отмечены отдельные случаи возгорания объектов недвижимости. Так, на улице Шишкина во Владивостоке произошло возгорание гаража. Причиной стало воспламенение резиновой лодки и автомобильных покрышек внутри помещения. Площадь горения составила около 18 квадратных метров. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников МЧС огонь был своевременно локализован и устранён.