«Большая опасность для любителей сплавов»: в районе реки Большой Инзер сошел оползень

В Башкирии на реке Большой Инзер в районе села Карталинская запань Белорецкого района спасатели ликвидировали завал деревьев. Он, как рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, образовался из-за схода оползня и представлял серьезную угрозу для туристов, так как находился на популярном маршруте для сплавов.
По словам руководителя чрезвычайного ведомства, спасатели оперативно прибыли на место ЧП на катамаране после получения информации от очевидцев и расчистили русло реки, устранив опасное препятствие.
Кирилл Первов обратился к гражданам с призывом тщательно изучать маршруты перед сплавами и проходить обязательную регистрацию на сайте МЧС или Госкомитета по ЧС. Первов подчеркнул важность соблюдения мер безопасности для защиты жизни и здоровья.
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