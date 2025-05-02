«Большая опасность для любителей сплавов»: в районе реки Большой Инзер сошел оползень

В Башкирии на реке Большой Инзер в районе села Карталинская запань Белорецкого района спасатели ликвидировали завал деревьев. Он, как рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, образовался из-за схода оползня и представлял серьезную угрозу для туристов, так как находился на популярном маршруте для сплавов.