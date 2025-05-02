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На Южном Урале водитель легкового автомобиля сбил пешехода

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области.

Трагедия произошла в 00:10 2 мая, на 24 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск». Легковой автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был мужчина 1981 года рождения, совершил наезд на пешехода. Мужчина 1985 года рождения переходил дорогу в неположенном месте, справа налево по ходу движения транспортных средств. Кроме того, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.

По словам Руслана Крапивинцева, заместителя командира роты Областного Полка ДПС, мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. В ведомстве еще раз напомнили южноуральцам, что пешеходам в населенных пунктах в темное время суток рекомендуется иметь световозвращающие элементы на одежде, а вне населенных пунктов они обязаны соблюдать это правило.