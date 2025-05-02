На Южном Урале водитель легкового автомобиля сбил пешехода

Трагедия произошла в 00:10 2 мая, на 24 километре автодороги «Челябинск-Новосибирск». Легковой автомобиль «Лада Ларгус», за рулем которого был мужчина 1981 года рождения, совершил наезд на пешехода. Мужчина 1985 года рождения переходил дорогу в неположенном месте, справа налево по ходу движения транспортных средств. Кроме того, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов.