В одном из сел Прикамья введен карантин по бешенству

— В настоящий момент пострадавшая проходит курс лечения, — сообщила пресс-служба администрации Чайковского муниципального округа на своей официальной странице в ВК. — На территории населенного пункта, где был обнаружен очаг заболевания, введен карантин. Ведутся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.