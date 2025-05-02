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В одном из сел Прикамья введен карантин по бешенству

Очаг заболевания выявили, когда жительницу Альняша укусил ее зараженный кот.

Источник: Комсомольская правда

Жительница села Альняш Чайковского городского округа в Пермском крае столкнулась с серьезной проблемой — ее укусил ее же кот. По результатам лабораторных исследований было установлено, что животное заражено бешенством.

— В настоящий момент пострадавшая проходит курс лечения, — сообщила пресс-служба администрации Чайковского муниципального округа на своей официальной странице в ВК. — На территории населенного пункта, где был обнаружен очаг заболевания, введен карантин. Ведутся все необходимые противоэпидемические и профилактические мероприятия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

Ситуация с зараженным бешенством котом находится на контроле Государственной ветеринарной инспекции Пермского края. Специалисты проводят необходимые проверки и информируют местных жителей о правилах безопасности.

Людям напомнили, что важную роль в профилактике распространения бешенства играет вакцинация домашних животных: крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, собак и кошек.