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Страшное ДТП в Приднестровье: Погибли два человека, есть еще пострадавшие

На месте работают сотрудники ГАИ, подробности устанавливаются.

Источник: МВД Приднестровья

Страшное ДТП произошло в Приднестровье — погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Авария произошла рано утром 2 мая в Слободзейском районе между Парканами и Бычком. Погибли мужчина и женщина. Есть ещё пострадавшие.

На месте работают сотрудники ГАИ. Подробности устанавливаются.

Обновлено 2 мая в 10.10. «Фольксваген» опрокинулся и врезался в дерево. Очевидцы вызвали экстренные службы.

На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, бендерские пожарные и спасатели, машины неотложек. Из салона легковушки сотрудники ГУпЧС извлекли женщину, которая сидела на заднем пассажирском сиденье. Она была в сознании, её передали бригаде скорой.

Разбив специальным инструментом лобовое стекло, спасатели и огнеборцы с переднего пассажирского сиденья также извлекли мужчину. Он был без признаков жизни. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Мужчина от полученных травм скончался.

Ещё две женщины были обнаружены на земле рядом с машиной. Одна из них погибла. Другую — госпитализировали в Бендерскую городскую больницу.