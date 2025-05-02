Страшное ДТП в Приднестровье: Погибли два человека, есть еще пострадавшие

Страшное ДТП произошло в Приднестровье — погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Авария произошла рано утром 2 мая в Слободзейском районе между Парканами и Бычком. Погибли мужчина и женщина. Есть ещё пострадавшие.
На месте работают сотрудники ГАИ. Подробности устанавливаются.
Обновлено 2 мая в 10.10. «Фольксваген» опрокинулся и врезался в дерево. Очевидцы вызвали экстренные службы.
На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, бендерские пожарные и спасатели, машины неотложек. Из салона легковушки сотрудники ГУпЧС извлекли женщину, которая сидела на заднем пассажирском сиденье. Она была в сознании, её передали бригаде скорой.
Разбив специальным инструментом лобовое стекло, спасатели и огнеборцы с переднего пассажирского сиденья также извлекли мужчину. Он был без признаков жизни. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. Мужчина от полученных травм скончался.
Ещё две женщины были обнаружены на земле рядом с машиной. Одна из них погибла. Другую — госпитализировали в Бендерскую городскую больницу.