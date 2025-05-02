Страшное ДТП в Приднестровье: Погибли два человека, есть еще пострадавшие

На место оперативно прибыли сотрудники ГАИ, бендерские пожарные и спасатели, машины неотложек. Из салона легковушки сотрудники ГУпЧС извлекли женщину, которая сидела на заднем пассажирском сиденье. Она была в сознании, её передали бригаде скорой.