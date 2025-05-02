«Задействовали шесть автоцистерн и автолестницу». МЧС показало, как огонь охватил крышу здания в Солигорске

В Солигорске произошел крупный пожар. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание в районном центре произошло вечером 1 мая. Загорелось здание на улице Северная. Пожар случился в чердачном помещении величиной 20 на 50 квадратных метров. В какой-то момент пламя охватило кровлю здания.
На ликвидации возгорания были задействованы шесть автоцистерн и автолестница.
Около 01.00 часов 2 мая в МЧС проинформировали о том, что спасателям удалось ликвидировать возгорание. После чего они продолжили проливку и разборку конструкций чердака.
— Никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.