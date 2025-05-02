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«Задействовали шесть автоцистерн и автолестницу». МЧС показало, как огонь охватил крышу здания в Солигорске

Крупный пожар произошел в Солигорске, где открытым огнем горела крыша здания.

Источник: МЧС

В Солигорске произошел крупный пожар. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание в районном центре произошло вечером 1 мая. Загорелось здание на улице Северная. Пожар случился в чердачном помещении величиной 20 на 50 квадратных метров. В какой-то момент пламя охватило кровлю здания.

На ликвидации возгорания были задействованы шесть автоцистерн и автолестница.

Около 01.00 часов 2 мая в МЧС проинформировали о том, что спасателям удалось ликвидировать возгорание. После чего они продолжили проливку и разборку конструкций чердака.

— Никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.