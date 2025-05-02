МЧС применило вертолет для тушения лесного пожара у границы с Украиной

В целом за минувшие дежурные сутки (с 06:00 1 мая до 06:00 2 мая) ликвидированы два десятка лесных пожаров на площади более 5 га, а также один торфяной пожар на площади 0,9 га и 37 пожаров травы и кустарников на общей площади почти 5 га.