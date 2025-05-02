МЧС применило вертолет для тушения лесного пожара у границы с Украиной

Вертолетом Ми-17 осуществлено 13 сбросов воды.
Пожар заметили днем 1 мая в районе деревни Городная Столинского района, которая находится недалеко от границы с Украиной. Для ликвидации пожара, помимо вертолета, задействовали более двух десятков единиц другой техники. В тушении участвовали свыше ста человек, в том числе 30 сотрудников МЧС.
В целом за минувшие дежурные сутки (с 06:00 1 мая до 06:00 2 мая) ликвидированы два десятка лесных пожаров на площади более 5 га, а также один торфяной пожар на площади 0,9 га и 37 пожаров травы и кустарников на общей площади почти 5 га.
Вертолеты применялись не только на юге страны. Воздушный флот МЧС направлялся и в Гродненскую область, где тушили пожар в Лидском лесхозе.
Вертолетами Ми-8 и МИ-26 осуществлен 71 сброс воды. Очаги локализованы.
Лесные пожары на юге республики у границы с Украиной возникают довольно часто. Министр лесного хозяйства Александр Кулик ранее говорил, что причиной пожаров могут быть поджоги.