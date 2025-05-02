В двух районах Башкирии произошли возгорания сухой растительности

Сегодня утром, 2 мая, председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов сообщил, что за прошедшие сутки в Центр обработки вызовов Системы-112 не поступало сообщений о подтоплениях. Однако на контроле остается одна ситуация в Уфе, связанная с переливом дороги в садовом некоммерческом товариществе.
Наибольший подъем уровня воды зафиксирован на реке Уфе в селе Красная Горка Нуримановского района, где уровень воды за сутки поднялся на 27 сантиметра и достиг отметки 488 см. Выход реки на пойму ожидается при уровне 760 см. Аналогичная ситуация наблюдается в селе Верхний Суян Караидельского района, где уровень воды поднялся на 18 см и составил 524 см.
В то же время на некоторых участках рек отмечается снижение уровня воды. Так, на реке Белой в Уфе уровень снизился на 18 см и сейчас составляет 295 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды упал на 16 см, достигнув отметки 224 см, на Уфимке в микрорайоне Шакша в столице Башкирии — на 14 см (396 см).
Нугушское водохранилище полностью наполнено, а Юмагузинское и Павловское работают в транзитном режиме.
Кирилл Первов также отметил, что за прошедшие сутки зарегистрировано два возгорания сухой растительности в Бирском и Стерлитамакском районах. Общая площадь пожаров составила 0,007 гектаров.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.