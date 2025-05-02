В двух районах Башкирии произошли возгорания сухой растительности

В то же время на некоторых участках рек отмечается снижение уровня воды. Так, на реке Белой в Уфе уровень снизился на 18 см и сейчас составляет 295 см. На реке Юрюзань в деревне Чулпан Салаватского района уровень воды упал на 16 см, достигнув отметки 224 см, на Уфимке в микрорайоне Шакша в столице Башкирии — на 14 см (396 см).