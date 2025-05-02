В Екатеринбурге погиб малыш, выпавший из окна пятого этажа

Ребенок потянулся за котом, облокотился на москитную секту и выпал вместе с питомцем. Кот погиб на месте. Мальчика сразу же госпитализировали в реанимацию в ДГКБ № 9. Его мама в этот момент собирался на прогулку второго ребенка. Утром 2 мая стало известно, что спасти ребенка не удалось.