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В Екатеринбурге погиб малыш, выпавший из окна пятого этажа

В Екатеринбурге двухлетний малыш погиб после того, как выпал из окна.

Источник: Комсомольская правда

Двухлетний малыш, который выпал из окна на пятом этаже, скончался. Напомним, несчастный случай произошел днем 1 мая на улице Раевского в Екатеринбурге.

Ребенок потянулся за котом, облокотился на москитную секту и выпал вместе с питомцем. Кот погиб на месте. Мальчика сразу же госпитализировали в реанимацию в ДГКБ № 9. Его мама в этот момент собирался на прогулку второго ребенка. Утром 2 мая стало известно, что спасти ребенка не удалось.

— Малыш скончался около полуночи в реанимации. Травмы оказались слишком тяжелыми, — сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Ранее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщали, что в отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.