В Екатеринбурге погиб малыш, выпавший из окна пятого этажа

Двухлетний малыш, который выпал из окна на пятом этаже, скончался. Напомним, несчастный случай произошел днем 1 мая на улице Раевского в Екатеринбурге.
Ребенок потянулся за котом, облокотился на москитную секту и выпал вместе с питомцем. Кот погиб на месте. Мальчика сразу же госпитализировали в реанимацию в ДГКБ № 9. Его мама в этот момент собирался на прогулку второго ребенка. Утром 2 мая стало известно, что спасти ребенка не удалось.
— Малыш скончался около полуночи в реанимации. Травмы оказались слишком тяжелыми, — сообщил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
Ранее в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщали, что в отношении матери составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.