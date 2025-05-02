В Иркутской области потушили четыре лесных пожара

Три возгорания общей площадью 13,5 га были обнаружены и потушены в тот же день в Нижнеудинском и Тулунском районах. Еще один пожар площадью 54 га, перешедший с предыдущих суток, ликвидирован в Ангарском городском округе. Три пожара возникли из-за неосторожного обращения с огнем, один — в результате перехода огня с сельхозземель. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.