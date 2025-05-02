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Жители Иркутской области потеряли 150 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

В апреле 2025 года жители Иркутской области перевели мошенникам около 150 миллионов рублей.

Источник: Freepik

Самой распространенной схемой обмана стали предложения заработать на инвестициях. Жертвами лжеброкеров стали 36 человек, которые потеряли в общей сложности более 51 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Вас обманывают».

Второй по популярности схемой стал звонок от псевдосиловиков. Мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, обманули почти 30 жителей региона на сумму свыше 30 миллионов рублей.

Замыкают тройку самых распространенных схем звонки от лжесотрудников банков. 22 жителя Приангарья перевели мошенникам 20 миллионов рублей, поверив сообщениям о подозрительных операциях по их счетам. Полиция напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.