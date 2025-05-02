Жители Иркутской области потеряли 150 миллионов рублей из-за телефонных мошенников

Замыкают тройку самых распространенных схем звонки от лжесотрудников банков. 22 жителя Приангарья перевели мошенникам 20 миллионов рублей, поверив сообщениям о подозрительных операциях по их счетам. Полиция напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.