Пьяный водитель в Башкирии устроил гонки с экипажем ДПС. Во время очередного маневра горе-водитель врезался в бетонный забор.
Как сообщает ГАИ РБ, во время рейда в Учалинском районе инспекторы заметил черную тонированную автомашину марки ВАЗ-2115, которая двигалась без государственных регистрационных знаков и с превышением скорости. Водитель не отреагировал на законные требования инспекторов об остановке.
На улице Горнозаводской началось преследование. В ходе маневров водитель совершил резкий разворот, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, врезался в бетонный забор одного из зданий. Однако после ДТП водитель заблокировался внутри машины, при задержании активно сопротивлялся сотруднику полиции.
Водителем оказался местный житель 2002 года рождения. От него исходил резкий запах алкоголя, алкотектор показал 0,710 мг/л содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. На него составлены протоколы по 6 нарушениям. Среди них управление транспортом в нетрезвом виде, отсутствие страховки и сильная тонировка, неповиновение и несколько нарушений ПДД.
По решению Учалинского районного суда водителю назначено 7 суток административного ареста.