Пьяный водитель в Башкирии устроил гонки с экипажем ДПС

На улице Горнозаводской началось преследование. В ходе маневров водитель совершил резкий разворот, выехал на полосу встречного движения и, не справившись с управлением, врезался в бетонный забор одного из зданий. Однако после ДТП водитель заблокировался внутри машины, при задержании активно сопротивлялся сотруднику полиции.