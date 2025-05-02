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Полицейские из Ачинска раскрыли интернет-аферу во время поездки в Нижний Новгород

Жительница Ачинска осенью 2024 года обратилась в полицию после неудачной онлайн-покупки.

Источник: AP 2024

Женщина нашла в интернете объявление о продаже коллекционных ножей, связалась с продавцом и перевела ему 29 тысяч рублей. Вместо ожидаемых ножей в посылке оказались старые глянцевые журналы.

Расследование привело полицейских в Нижний Новгород, где задержали 31-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый провернул аналогичные схемы с жителями Красноярска, Керчи и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Полиция предупреждает о рисках при покупках на непроверенных интернет-площадках и рекомендует воздержаться от предоплаты за товары сомнительным продавцам.

Ранее из-за рекламы в игре красноярец лишился 3,9 млн рублей.