Полицейские из Ачинска раскрыли интернет-аферу во время поездки в Нижний Новгород

Женщина нашла в интернете объявление о продаже коллекционных ножей, связалась с продавцом и перевела ему 29 тысяч рублей. Вместо ожидаемых ножей в посылке оказались старые глянцевые журналы.
Расследование привело полицейских в Нижний Новгород, где задержали 31-летнего местного жителя, ранее не имевшего судимостей. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.
В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый провернул аналогичные схемы с жителями Красноярска, Керчи и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Полиция предупреждает о рисках при покупках на непроверенных интернет-площадках и рекомендует воздержаться от предоплаты за товары сомнительным продавцам.
Ранее из-за рекламы в игре красноярец лишился 3,9 млн рублей.