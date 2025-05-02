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Под Ростовом 18-летний парень ради конфет и шоколада разобрал крышу магазина

Житель Ростовской области вынес из магазина 32 шоколадных батончика «Сникерс» и 15 плиток шоколада.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 18-летний парень устроил настоящий криминальный марафон. Все началось с кражи из сельского магазина, ради чего он буквально разобрал крышу здания.

Как установило следствие, молодой человек поздним вечером с помощью гвоздодера демонтировал листы шифера на крыше торговой точки и проник внутрь. Незаконный «улов» составил: 32 шоколадных батончика «Сникерс», 15 плиток шоколада, бутылка водки, банки с энергетиками и небольшая сумма денег.

Однако триумф был недолгим — сработала сигнализация. Хозяин магазина прибыл через 10 минут и спугнул грабителя. Тот сбежал, бросив украденное в ближайших кустах.

Это преступление добавилось к уже имеющимся обвинениям: хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью средней и легкой степени. Ранее дончанин устроил стрельбу по односельчанам из охотничьего ружья, попав в двух человек и повредив два автомобиля.

Как выяснилось, поводом для стрельбы стал незначительный конфликт его матери с соседями на берегу водоема. Хотя сама женщина быстро забыла о ссоре, сын решил отомстить обидчикам.

— Суд признал молодого человека виновным по всем статьям и приговорил к 1,5 годам колонии общего режима, — рассказали в прокуратуре Верхнедонского района.

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