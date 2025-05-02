Под Ростовом 18-летний парень ради конфет и шоколада разобрал крышу магазина

Это преступление добавилось к уже имеющимся обвинениям: хулиганство, умышленное причинение вреда здоровью средней и легкой степени. Ранее дончанин устроил стрельбу по односельчанам из охотничьего ружья, попав в двух человек и повредив два автомобиля.