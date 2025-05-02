В минсоце Прикамья рассказали о семье, где над мальчиком издевался отчим

О ситуации в семье стало известно, когда ребёнок, спасаясь от отчима, выбежал во двор в одной пижаме, плача и умоляя прохожих помочь ему. Следом за ним на улицу вышел и нетрезвый мужчина — защищать от него ребёнка пришлось соседу. Видеозапись произошедшего привлекла внимание СМИ и правоохранительных органов, и вскоре мужчину задержали по подозрению в истязании ребёнка. Недавно суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражей.