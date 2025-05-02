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В минсоце Прикамья рассказали о семье, где над мальчиком издевался отчим

Сейчас мужчина в СИЗО.

Источник: РИА "Новости"

С семьёй, в которой отчим издевался над 9-летним пасынком, работают психологи, сообщили perm.aif.ru в Министерстве труда и социального развития Пермского края.

О ситуации в семье стало известно, когда ребёнок, спасаясь от отчима, выбежал во двор в одной пижаме, плача и умоляя прохожих помочь ему. Следом за ним на улицу вышел и нетрезвый мужчина — защищать от него ребёнка пришлось соседу. Видеозапись произошедшего привлекла внимание СМИ и правоохранительных органов, и вскоре мужчину задержали по подозрению в истязании ребёнка. Недавно суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражей.

Пока мужчина остаётся за решёткой, с семьёй работают специалисты, сообщили perm.aif.ru в краевом минтрудсоцразвития. Все дети живут с мамой.

В министерстве подчеркнули, что следственные действия по делу об истязании несовершеннолетнего всё ещё продолжаются.