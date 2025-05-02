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В Челябинске подросток на питбайке пострадал в ДТП

ДТП произошло вчера, 1 мая в 21:00, у дома № 17 по улице Лизы Чайкиной.

Источник: Вечерний Челябинск

Как сообщили в Госавтоинспекции г. Челябинска, здесь столкнулись автомобиль Renault и питбайк Kayo. За рулем автомобиля был мужчина 1986 года рождения, а мотоциклом управлял подросток 2008 года рождения. Мальчик получил телесные повреждения. В ведомстве отметили, что подросток не имел прав на управление мотоциклом.

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили челябинцам о том, что без прав на таких мотоциклах можно ездить только на закрытых площадках, а не на дорогах. Также нужно зарегистрировать транспортное средство в ГАИ, получить номер и оформить страховой полис ОСАГО. Родителей несовершеннолетних призывают контролировать детей в этих вопросах.