В Челябинске подросток на питбайке пострадал в ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции еще раз напомнили челябинцам о том, что без прав на таких мотоциклах можно ездить только на закрытых площадках, а не на дорогах. Также нужно зарегистрировать транспортное средство в ГАИ, получить номер и оформить страховой полис ОСАГО. Родителей несовершеннолетних призывают контролировать детей в этих вопросах.