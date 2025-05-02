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Самокатчик сбил 57-летнего мужчину на острове Татышев и скрылся

Мужчина на электросамокате сбил 57-летнего роллера и уехал, не оказав помощи.

Все произошло 1 мая около двух часов дня на острове Татышев. Об этом рассказала Ольга, родственница пострадавшего.

По словам Ольги, водитель самоката ехал не по правилам — по встречной полосе, да еще и с ребенком на одном транспортном средстве. При столкновении ребенок тоже упал и громко плакал. Пострадавший мужчина, Владислав Николаевич, на короткое время потерял сознание от боли.

После аварии к виновнику подошли две его знакомые женщины. Они успокоили ребенка, и вся группа просто ушла с места происшествия.

Помощь пострадавшему оказали две незнакомые девушки. Они помогли ему добраться до машины, сняли ролики, надели обувь и вызвали медиков. Скорая доставила мужчину в краевую больницу.

Врачи диагностировали у пострадавшего поперечный перелом правого подколенника со смещением. Ему нужна операция, и он получил направление в больницу скорой помощи.

Полиция начала проверку после сообщения из больницы. Сотрудники дорожной службы ищут человека, сбившего роллера. Компания, предоставляющая самокаты в аренду, помогает в поисках.

Ольга также хочет найти и поблагодарить девушек, которые помогли ее свекру после происшествия.

Ранее в Красноярске пассажира с самокатом выгнали из автобуса.