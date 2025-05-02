Самокатчик сбил 57-летнего мужчину на острове Татышев и скрылся

По словам Ольги, водитель самоката ехал не по правилам — по встречной полосе, да еще и с ребенком на одном транспортном средстве. При столкновении ребенок тоже упал и громко плакал. Пострадавший мужчина, Владислав Николаевич, на короткое время потерял сознание от боли.