В Свердловской области затопило 23 участка в СНТ

В Горноуральском муниципальном округе в Свердловской области затопило 23 приусадебных участка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Затопление из-за паводков произошло в СНТ «Автомобилист-2». По данным спасателей, угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.
— Ситуация находится под контролем специалистов центра управления в кризисных ситуациях, — уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Всего на территории региона затоплены 23 приусадебных участка и семь низководных мостов. Еще один мост разобран на период весеннего половодья. Транспортное движение ограничено с 19-тью населенными пунктами.
Среди них деревни Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина и Макуй. Также в список попали села Яр, Куминовское, Кумарьинское и Чернышово.