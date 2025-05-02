В Свердловской области затопило 23 участка в СНТ

В Горноуральском муниципальном округе в Свердловской области затопило 23 приусадебных участка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Затопление из-за паводков произошло в СНТ «Автомобилист-2». По данным спасателей, угрозы для жизни и здоровья местных жителей нет.