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Трех тушивших лесные пожары в Забайкалье нашли мертвыми

В лесу в Забайкалье нашли тела трех пожарных-десантников, пропавших при тушении природных пожаров 23 апреля, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Источник: Freepik

Погибших пожарных Петровск-Забайкальского авиаотделения нашли сотрудники Читинской авиабазы в 10 км от лагеря. Следователи выясняют детали, уточнили в ведомстве.

Родственники погибших пожарных получат страховые выплаты, а также материальную помощь от Читинской авиабазы.

Накануне одна из поисковых групп заметила два рюкзака с продуктами, принадлежащих пропавшим, рассказали в министерстве. Местная жительница сообщила ранее, что поисковая группа нашла 1 мая обгоревшие вещи пожарных, уточнило издание «Чита онлайн».

В среду, 23 апреля, спасатели, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, ушли с места дислокации и перестали выходить на связь. Сестра одного из пропавших рассказала, что пожарные ушли в село Кыкер за продуктами. На обратном пути их подвез местный житель, высадив мужчин у реки. Затем троица пошла через лес и на связь больше не выходила.

Следователи завели уголовное дело.