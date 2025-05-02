Трех тушивших лесные пожары в Забайкалье нашли мертвыми

Погибших пожарных Петровск-Забайкальского авиаотделения нашли сотрудники Читинской авиабазы в 10 км от лагеря. Следователи выясняют детали, уточнили в ведомстве.
Родственники погибших пожарных получат страховые выплаты, а также материальную помощь от Читинской авиабазы.
Накануне одна из поисковых групп заметила два рюкзака с продуктами, принадлежащих пропавшим, рассказали в министерстве. Местная жительница сообщила ранее, что поисковая группа нашла 1 мая обгоревшие вещи пожарных, уточнило издание «Чита онлайн».
В среду, 23 апреля, спасатели, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, ушли с места дислокации и перестали выходить на связь. Сестра одного из пропавших рассказала, что пожарные ушли в село Кыкер за продуктами. На обратном пути их подвез местный житель, высадив мужчин у реки. Затем троица пошла через лес и на связь больше не выходила.
Следователи завели уголовное дело.