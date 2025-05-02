Трех тушивших лесные пожары в Забайкалье нашли мертвыми

В среду, 23 апреля, спасатели, участвовавшие в тушении лесных пожаров в Тунгокоченском муниципальном округе, ушли с места дислокации и перестали выходить на связь. Сестра одного из пропавших рассказала, что пожарные ушли в село Кыкер за продуктами. На обратном пути их подвез местный житель, высадив мужчин у реки. Затем троица пошла через лес и на связь больше не выходила.