Квартирный пожар на проспекте Энтузиастов оказался поджогом. Задержанный молчит о мотиве

Как рассказали в полиции, в 6:03 в УМВД позвонила жительница одной из квартир. Она сообщила, что дверь ее квартиры подожгли, а выход заблокировали. Сотрудники полиции прибыли на место вместе со спасателями. Им удалось задержать 32-летнего мужчину, который якобы облил ацетоном и поджег дверь в квартиру. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.