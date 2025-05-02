Квартирный пожар на проспекте Энтузиастов оказался поджогом. Задержанный молчит о мотиве

«Фонтанка» писала, что около 6 часов утра на лестничной клетке восьмого этажа дома номер 28 корпус 3 вспыхнуло пламя. В результате 14 жильцов были эвакуированы, двое доставлены в больницу.
Как рассказали в полиции, в 6:03 в УМВД позвонила жительница одной из квартир. Она сообщила, что дверь ее квартиры подожгли, а выход заблокировали. Сотрудники полиции прибыли на место вместе со спасателями. Им удалось задержать 32-летнего мужчину, который якобы облил ацетоном и поджег дверь в квартиру. Мотивы своего поступка он объяснить не смог.
В результате пожара выгорело около 6 квадратных метров в общем коридоре. Дымом надышались жильцы квартиры по соседству — 51-летний мужчина и 84-летняя женщина. Задержанного доставили в отдел, ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.