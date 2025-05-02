В Иркутской области глава поселка Тельма попался на махинациях с землей

— После чего фигурант, в нарушение требований землепользования, создал условия для продажи земельного участка на электронной торговой площадке. Извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации не размещалось, информация о продаже недвижимости была недоступна для ознакомления иным лицам, — поделились в СУ СКР Иркутской области.