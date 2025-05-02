В Иркутской области глава поселка Тельма попался на махинациях с землей

В Тельминском муниципальном образовании разгорается коррупционный скандал. Местного главу подозревают в незаконных операциях с муниципальной землей, которые нанесли бюджету ущерб почти в восемь миллионов рублей.
По данным следствия, в 2023 году чиновник самовольно изменил статус участка площадью 9,2 гектара под Усольем-Сибирским. Земли общего пользования волшебным образом превратились в территории для садоводства. Причем оценщики «посчитали» стоимость участка в семь раз ниже реальной кадастровой цены.
— После чего фигурант, в нарушение требований землепользования, создал условия для продажи земельного участка на электронной торговой площадке. Извещение о проведении аукциона на официальном сайте администрации не размещалось, информация о продаже недвижимости была недоступна для ознакомления иным лицам, — поделились в СУ СКР Иркутской области.
Сейчас фигурант дела уже задержан. Следователи тщательно изучают все обстоятельства аферы, а суд уже избрал меру пресечения.